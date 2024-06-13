الدفاع الروسية: دمرنا 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي ياروسلافل وفلاديمير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة ياروسلافل ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فلاديمير".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "خلال الليلة الماضية، تم إحباط عدة محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية".

وذكرت أن "منظومات الدفاع الجوي [الروسية] المناوبة دمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة ياروسلافل ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فلاديمير".

ويوم أمس، أعلنت السلطات الأوكرانية، أن "الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 24 طائرة روسية بدون طيار وعدة صواريخ خلال الليل، استهدف بعضها العاصمة كييف".

وأوضحت الدفاع الجوي، بحيب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، أنه "أسقط 24 طائرة مسيرة وخمسة صواريخ من أصل ستة أطلقتها روسيا".

وذكرت إدارة كييف أن "الصواريخ وصلت إلى كييف من الجنوب على عدة موجات، فيما اقتربت طائرات مسيرة من العاصمة في وقت واحد تقريبا".

بدوره، أشاد الرئيس الأاوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعملية، لافتاً الى أن "مثل هذه النتيجة في حماية الأرواح يمكن أن تكون إنجازنا اليومي إذا كان لدينا ما يكفي من الأدوات لصد الهجمات الإرهابية".