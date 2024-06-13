"وفا": قوات إسرائيلية أصابت شابا في جنين ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول اليه

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت، فجر اليوم الخميس، الرصاص الحي، صوب شاب عقب اقتحام مدينة جنين".

وأوضحت الوكالة، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت حي الجابريات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بالرصاص، ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول اليه".

وأمس، اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن "ستة فلسطينيين على الأقل قتلوا اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة كفر دان بمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة".

وكان قد دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إلى "وضع حد لسفك الدماء غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة"، معتبرا أن "مقتل أكثر من 500 فلسطيني فيها منذ السابع من تشرين الأول غير منطقي".

وأشار تورك إلى أن "24 إسرائيليا بينهم ثمانية جنود قتلوا في الفترة ذاتها في مواجهات أو هجمات مفترضة شنها فلسطينيون من الضفة الغربية".

وذكر أنه "كما لو أن الأحداث المأسوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلة يوماً بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق، ومن غير المنطقي إطلاقاً أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية".