رويترز.. قيادي بحماس يعلق على الأقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار

ياسر رشاد - القاهرة - قال قيادي كبير في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، لوكالة "رويترز" اليوم الخميس إن التغييرات التي طلبتها حماس على اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة "ليست مهمة" وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال أمس الأربعاء إن حماس اقترحت تغييرات عديدة، بعضها غير عملي، على الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة، لكن الوسطاء عازمون على سد الفجوات.

الإفراج عن 100 فلسطيني

فيما قال القيادي البارز في حماس إن الحركة تطالبها باختيار قائمة تضم 100 فلسطيني محكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة ليتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.

وقالت حماس إنها اعترضت على استبعاد الوثيقة الإسرائيلية لـ 100 أسير فلسطيني من ذوي الأحكام المشددة، الذين تحددهم حماس، فضلا عن تقييد الفترة الزمنية للإفراج عن الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام مشددة بما لا يزيد عن 15 عاما متبقية من محكوميتهم، مسؤول حماس.

وقال القيادي في حماس: "لا توجد تعديلات مهمة، وفقا لقيادة حماس، تستحق الاعتراض".