انفجارات وإطلاق نار كثيف من دبابات الاحتلال في رفح الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر العدوان الإسرائيلي الصهيوني الهمجي على قطاع غزة لليوم الـ 251، متسبب في قتل الألاف من المدنين العُزل وألاف الجرحى، دون خشية من العقاب الدولي على جرائم الحرب التي ارتكبها في حق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فمع صباح اليوم سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف من دبابات الاحتلال في المنطقة الغربية من مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق طائرات الاباتشي الحربية، وزوارق الاحتلال النار على ذات المنطقة، ما أدى إلى نسف أبنية سكنية كاملة.

وأضاف أن الطواقم الطبية انتشلت جثامين 3 شهداء، وعدد من الجرحى غالبيتهم من الأطفال جراء استهداف منزل لعائلة اللوح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

مدفعية الاحتلال تطلق قذائف على منازل المواطنين شمال غرب مخيم النصيرات

كما أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائف على منازل المواطنين شمال غرب مخيم النصيرات، ومنطقة المغراقة وسط قطاع غزة، وأطلقت طائرات مسيرة حربية من نوع "كواد كابتر" النار على منازل المواطنين في حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة.

وقصفت آليات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة في محور "نتساريم" القذائف الصاروخية على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا والشيخ عجلين في مدينة غزة تزامنا مع إطلاق النار.

وتستمر آليات جيش الاحتلال عملية التوغل في الأطراف الجنوبية الشرقية من حي الزيتون في مدينة غزة تزامنا مع قصف صاروخي ومدفعي في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر 37,202 مواطنا، وإصابة 84,932 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.