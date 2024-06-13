الاحتلال يعتدي على مسن ويعتقله صباح اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - لا يفرق الاحتلال الصهيوني الغاشم بين مسن وشاب وبين امرأة ورجل، فمع صباح اليوم الخميس الموافق 13 يونيو اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مسنا في بلدة دورا جنوب غرب الخليل، بعد الاعتداء عليه والتنكيل به.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة بعدد من الآليات العسكرية، وانتشرت في الطرقات الرئيسية وفي محيط المحال التجارية، واعتقلت المسن زياد أبو هليل.

كما اقتحمت تلك القوات قرية الطبقة جنوب البلدة، وانتشرت في محيط منازل المواطنين.

وفي قرية دوما جنوب نابلس اعتقلت قوات الاحتلال المواطنا ميمنة عبد الحميد دوابشة وقامت بتفتيش أحد المنازل وعبثت بمحتوياته واعتقلت المواطن.

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية روجيب شرق نابلس، وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه، والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أسامة كمال زهران "22 عاما" من أمام مسجد حارة النافوخ في البلدة.