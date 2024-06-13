جنايات كفر الشيخ: المشدد 10 أعوام لمتهم بالاتجار في الهيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، حضوريًا بمعاقبة متهم بالإتجار في جوهر الهيروين المخدر، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه، ومصادرة المخدر، والسلاح الناري، والجوال المضبوطين وألزمته المحكمة بالمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 6996 لسنة 2024 جنايات مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 550 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية أحال المدعو "م.م.م.م.ا"، ويقيم بمركز كفر الشيخ إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 17 فبراير 2024 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، حاز وأحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وبندقية خرطوش، وهاتف جوال.