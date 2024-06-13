سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يهبط مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، وتراجع الجرام 20 جنيها مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2073 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2667 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2314 دولارا للأونصة، (تعادل الأوقية من عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بتراجع 0.47%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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