بسبب "الآيس كريم".. مقتل بائع وإصابة والده في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

قُتل بائع متجول وأصيب والده في مشاجرة، بسبب بيع الآيس كريم، بعنيبس دائرة مركز شرطة جهينة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بعنيبس دائرة المركز، وتبين من التحريات أن أطراف المشاجرة: "محمد. م" 18 عامًا بائع متجول مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، ووالده "مؤمن. ا" 49 عامًا موظف مصابًا بجرح قطعي باليد اليمنى، وجرى نقلهما لمستشفى طهطا العام، وتوفي الأول عقب وصوله.

أما أطراف المشاجرة الأخرين هم: "فتحي. ح" 59 عامًا موظف، ونجله "محمد" 23 عامًا بائع متجول مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وابن عمهم "زياد. ع" 22 عامًا بائع متجول مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة "مطواة"، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما على الآخر بالسب والضرب، وإحداث الثاني من الطرف الثاني إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلاف على أولوية الوقوف لبيع الأيس كريم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.