رقم قياسي.. ارتفاع عدد النازحين قسريًا لـ 120 مليون نسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب أ)

كشف تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد النازحين قسريا في جميع أنحاء العالم بسبب الحرب والصراع والعنف والاضطهاد ليصل إلى 120 مليون نسمة في مايو الماضي.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد النازحين قسريا ارتفع بنحو 10 % ليصل إلى 120 مليون نسمة على مستوى العالم، في مايو الماضي، مقارنة بالعام السابق.

ويمثل 120 مليون نازح قسريا في جميع أنحاء العالم نحو 5ر1 % من سكان العالم، حسبما ذكرت المفوضية.

وأضافت المفوضية أن أكثر من ثلثي اللاجئين نزحوا داخليا، فيما استقر ثلثا الذين فروا إلى الخارج في البلدان المجاورة، في ظل ظروف صعبة في كثير من الأحيان، على أمل العودة بسرعة إلى بلدانهم الأصلية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا كانتا الوجهتين الرئيسيتين لأولئك الذين يطلبون الحماية طويلة الأجل في العام الماضي، حيث تلقت ألمانيا ثاني أكبر عدد من طلبات اللجوء بعد الولايات المتحدة.