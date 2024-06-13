أهالي قرية أبو شميس بالشرقية يناشدون المحافظ لتغطية خليج وسط المنازل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - حسين فتحي:

يعاني أهالي قرية أبو شميس التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، من وجود خليج مكشوف (مجرى مائي أصغر من الترعة) ما بين منازلهم يعرض حياتهم للخطر والأمراض والأوبئة.

من جانبه قال علاء الشبراوى زيان، أحد أهالي القرية،: إن الخليج ممتلىء بالحشرات والزواحف التي تؤرقهم ليلا ونهارا، فضلا عن إمكانية تعرض الأطفال للغرق، وتوفي طفل العام الماضي إثر غرقه داخل مياه الخليج أثناء لهوه في الشارع.

فيما أضاف عماد عبدالكريم القزاز، أحد أهالي القرية، أنهم قاموا بتغطية 500 متر من الخليج البالغ طوله ألف متر على نفقتهم الخاصة، ويناشدون الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالتدخل لحل المشكلة وتغطية الجزء المتبقي من الخليج حفاظا على أرواح الأهالي وحمايتهم من الأمراض .

الأمر ذاته أكده السيد عبدالكريم عبد اللطيف، الذي كشف عن تواصلهم مع محافظ الشرقية ومجلس مدينة الحسينية ومديرية الطريق والكباري، مضيفاً: "أصبحنا حائرون بين المحافظة ومجلس مدينة الحسينية ومديرية الطرق والكبارى

كل جهة توجهنا للأخرى دون جدوى".