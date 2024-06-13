أقدمت عاملة كاميرونية، في العقد الرابع من العمر فجرًا، على طعن مخدومتها (ج.ز - 41 عاما) بواسطة سكين في داخل منزلها في بلدة عجلتون- كسروان ما أدى إلى وفاتها على الفور.
وقد حضرت الى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي عاين الجثة، وتبين أنها مصابة بطعنات عدة في أنحاء مختلفة من جسمها، وتم نقلها الى مستشفى السان جورج في عجلتون، وتوقيف العاملة في فصيلة عشقوت لقوى الأمن الداخلي والتحقيقات جارية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاملة كاميرونية قتلت مخدومتها طعنًا في عجلتون- كسروان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.