افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أنه يسود منطقة حاصبيا الحدودية هذا الصباح حال من الهدوء الحذر انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري وحتى بلدة شبعا ومزارعها بعد يوم عنيف من الاشتباكات المتبادلة بين رجال المقاومة الإسلامية والقوات الاسرائلية استخدمت فيها القذائف الصاروخية والمدفعية وغارات الطيران بما فيها القذائف الفوسفورية المحرقة وحتى هذا الصباح لا تزال المنطقة تشهد من وقت لآخر طلعات استكشافية للطيران التجسسي نوع ام كا وصولا حتى أجواء البقاع وخاصة مرتفعات راشيا الوادي المشرفة على سهل البقاع واقليم التفاح.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا وصولا حتى إقليم التفاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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