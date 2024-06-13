قوى الأمن: توقيف سوري يقوم بترويج المواد المخدّرة في منطقة الشويفات

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المواد المخدّرة في منطقة الشويفات، وعلى أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت هذه الشعبة الى تحديد هويته، ويدعى: ع. أ. (مواليد عام 2000، سوري)

واوضحت انه "بتاريخ 31-5-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة صحراء الشويفات على متن دراجة آلية نوع "سويت" تم ضبطها، بتفتيشه والدراجة عثر على:

- /6/ علب بلاستيكية مدوّن عليها (alhaj 0,5 special) بداخلها بودرة ذات لون أبيض زنة الواحدة /1,4/ غ

- /5/ مظاريف مدوّن عليها ( gram net 1 الحاج) بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة /3,5/ غ

- مظروفين مدوّن عليهما (net extra 0,5 ) بداخلها مادة الكوكايين زنتهما بالكامل /5,4/ غ

- علبة بلاستيكية مدوّن عليها "خاص" بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالى /20/ غ

- /3/ مظاريف نايلون بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل /71,8/ غ

- مظروف نايلون بداخله مادة الماريجوانا زنتها حوالى /22,5/ غ

- كيس نايلون مدوّن عليه (الحاج GRAM NET 1 ) بداخله مادة الكوكايين

- كيس نايلون مدوّن عليه (الحاج GRAM BUZZ EXTRA0,5) بداخله مادة باز الكوكايين

- مبلغ مالي وهاتفين خلويين

واكدت انه "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعدد من الزبائن بالاشتراك مع شخص آخر في محلة الشويفات، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شريكه".