الخارجية الصينية: سنواصل العمل مع كل الأطراف لإنهاء الحرب في غزة وتخفيف الوضع الإنساني

أشارت وزارة الخارجية الصينية، الى أن "واشنطن تقدم أسلحة لأوكرانيا لكنها تلقي بمسؤولية زعزعة الأمن الإقليمي على عاتق دول أخرى". وشددت الخارجية الصينية، على أننا "سنواصل العمل مع كل الأطراف لإنهاء الحرب في غزة وتخفيف الوضع الإنساني وتنفيذ حل الدولتين"، مؤكدةً أن "الحرب في غزة مستمرة منذ 8 أشهر والأولوية لوقف إطلاق النار وتحرير جميع المحتجزين".

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