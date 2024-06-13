غريفيث: نصف سكان غزة يواجهون المجاعة والموت بحلول

توقع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث أن يواجه نصف سكان قطاع غزة الموت والمجاعة بحلول منتصف تموز المقبل، معتبرا ان "الصراعات في السودان وغزة تخرج عن نطاق السيطرة، وتدفع الحرب ملايين الناس إلى حافة المجاعة".

وأشار إلى أن "الأمور الفنية هي التي تمنع إعلان المجاعات في غزة والسودان، حيث يموت الناس من الجوع بالفعل" في تلك المناطق.

ولفت إلى أن "مجتمعات محلية في أكثر من 40 نقطة جوع ساخنة تتعرض لخطر الانزلاق إلى المجاعة الشهر المقبل، بما في ذلك مناطق بولايات الجزيرة ودارفور والخرطوم وكردفان".

وشدد غريفيث على أنه "في كل من غزة والسودان، يعيق القتال العنيف والقيود غير المقبولة والتمويل الضئيل عمال الإغاثة من تقديم الغذاء والمياه والرعاية الصحية وغيرها من المساعدات اللازمة المنقذة للحياة لمنع المجاعة الجماعية".

وتابع: "يجب أن يتغير هذا الوضع، فلا يمكننا أن نتحمل خسارة ولو دقيقة واحدة".