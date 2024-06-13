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استشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، أن ثلاثة شهداء تم انتشالهم من منزل في شمال المخيم، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي، كما استشهد ثلاثة آخرون،
في قصف استهدف مخيم البريج وسط القطاع، ترافق القصف الجوي مع قصف متواصل من مدفعية الاحتلال على طول الخليج 365 الشرقيه لقطاع غزة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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