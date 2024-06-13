الجيش الروسي يستخدام قنبلة أكثر دقة في العمليات العسكرية بأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ الجيش الروسي في استخدام ذخيرة جديدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وهي قنبلة UMPB D-30 SN الحائمة الموجهة بقطر 30 سنتيمترا.

وتعتبر UMPB D-30 SN ذخيرة فريدة من نوعها. وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأنها عبارة عن قنبلة حائمة، بوزن 250 كيلوغراما، مزودة بوحدة تعديل المسار، ونشرت صورة فوتوغرافية أظهرت قذف القنبلة من قاذفة "سو-34"، وتم التقاط تلك الصورة ، حسب وسائل الإعلام، على مسافة 50 كم من الخط الأمامي.

لكن اتضح فيما بعد أن تلك الذخيرة بعيار 300 ملم يمكن إطلاقها من راجمة الصواريخ "سميرتش" المزودة بـ12 ماسورة التي يمكن أن تطلق الصواريخ إلى مسافة 100 كم. وتم تطويرها عام 1987 في الاتحاد السوفيتي. كما يمكن إطلاقها من راجمات الصواريخ الحديثة "تورنادو" ذات مدى العمل 120 كم، ويمكن زيادته كذلك حتى 200 كم.

يذكر أن منظومة "هايمارس" الأمريكية الصنع التي تستخدم كذلك أيضا صواريخ موجهة فائقة الدقة لديها 6 مواسير فقط، وقدرة صواريخها أقل لأن عيارها 227 ملم.

ويعني ذلك أن مساحة الإصابة تقل بمقدار الضعف عما هو عليه لدى "تورنادو" الروسية. ويمكن أن تطلق "هايمارس" صواريخها إلى مسافة 80 كم. بينما يقول الخبراء إن مدى عمل تلك المنظومة يمكن أن يصل نظريا إلى 300 كم، لكن لكي ترمي إلى 300 كم يجب أن تستخدم ذخيرة ATACMS Block IA. А РСЗО التكتيكية الخاصة غير المتوفرة في حوزة الجيش الأوكراني.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة رفح

أفاد الجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته تواصل القتال في منطقة رفح، فيما "قصفت طائرات حربية موقع إطلاق قذائف صاروخية كان يحتوي على قذائف جاهزة للإطلاق نحو منطقة غلاف غزة".

وقال الجيش في بيان: "تواصل قوات الفرقة 162 العمل في منطقة رفح حيث واصلت القوات على مدار الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عمليات المداهمة وعثرت على وسائل قتالية وقضت على مسلحين في اشتباكات وجها لوجه".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال للفرقة 99 تواصل العمل في وسط القطاع وقضت في الساعات الأخيرة على أكثر من عشرة مسلحين من بينهم مسلح شارك في هجوم السابع من أكتوبر"، مضيفا: "خلال الساعات الأخيرة قصفت طائرات سلاح الجو ودمرت أكثر من 45 هدفا إرهابيا في أنحاء قطاع غزة ومن بينها مباني عسكرية وخلايا مسلحة ومنصات صاروخية وفتحات أنفاق وبنى تحتية أخرى. كما قصفت طائرات حربية يوم أمس في منطقة رفح موقع إطلاق احتوى على قذائف صاروخية جاهزة للإطلاق نحو منطقة غلاف غزة".

المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة : يجب التزام الهدوء والدبلوماسية بشأن شبه الجزيرة الكورية

حث المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ اليوم /الخميس/ جميع الأطراف على الالتزام بالهدوء والدبلوماسية بشأن شبه الجزيرة الكورية.

وقال قنغ، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول قضية حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" -" إن الأولوية في هذه اللحظة هي أن تتحلى جميع الأطراف بالهدوء وتمارس ضبط النفس وتتصرف وتتحدث بشكل مدروس"، مشددا على الحاجة إلى بذل جهود متضافرة للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة.

وأعرب عن أسفه لقرار مجلس الأمن التركيز على قضايا حقوق الإنسان في كوريا الديمقراطية، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تزيد من تعقيد الوضع الحساس بالفعل، مضيفا أن ميثاق الأمم المتحدة ينص بوضوح على أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية إزاء صون السلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن الصين مستعدة للبقاء على اتصال وثيق مع جميع الأطراف للعب دور بناء في دفع التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.

أمريكا والاتحاد الأوروبي تشددان على أهمية زيادة التعاون الثنائي في مواجهة التحديات

شددت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على أهمية زيادة التعاون الثنائي في مواجهة التحديات العالمية الحالية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم /الخميس/ - أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل والرئيس الفنلندي السابق والمستشار الخاص للاتحاد الأوروبي ساولي نينيستو.

وبحث الجانبان، بحسب البيان، فرص التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لتعزيز الاستعداد والمرونة المدنية والدفاعية الأوروبية.

وجدد كامبل ونينيستو التزامهما بالأمن عبر الأطلسي ودعم أوكرانيا ضد التدخل العسكري الروسي.

الولايات المتحدة تدين اعتقالات الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة اعتقالات جماعة الحوثي الأخيرة لموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس بشدة نشر الحوثيين للمعلومات المضللة فيما يتعلق بدور الموظفين المحليين الحاليين والسابقين في البعثة الأمريكية المحتجزين من خلال "الاعترافات" القسرية والمزيفة.

وذكرت أن الحوثيين يسعون مجددا إلى استغلال المعلومات المضللة لإلقاء اللوم على الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الخارجية الأخرى بسبب إخفاقاتهم.

وأفادت بأن تصرفات الحوثيين هذه تعكس استخفافًا صارخًا بكرامة الشعب اليمني والأفراد الذين - على عكس أكاذيب الحوثيين - كرسوا أنفسهم لتحسين بلادهم.

وأضافت أن جهودهم تتناقض بشكل صارخ مع تصرفات الحوثيين الذين احتجزوهم دون مبرر لأكثر من عامين ونصف.

واعتبرت الخارجية الأمريكية في بيانها أن احتجازهم، وكذلك احتجاز موظفي الأمم المتحدة، يشكل إهانة للأعراف الدبلوماسية، مؤكدة أهمية إطلاق سراحهم على الفور.