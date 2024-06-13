زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المركز الجيوفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية اليوم الخميس ، أن زلزالا بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

ونقل موقع /روسيا اليوم/ عن تقرير للمركز قوله "إن الزلزال وقع في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة /كامتشاتكا/، على بعد 87 كيلومترا من قرية أوست كامتشاتسك".

ووفقا للتقرير، فإن القوة في مركز الزلزال بلغت 5.9 درجة، وعلى الساحل وصلت قوة الزلزال إلى 4 درجات، وأن عمق مركز الزلزال كان 52 كيلومترا تحت قاع البحر.. وأكد التقرير عدم وجود أي إصابات أو أضرار.

الجيش الروسي يستخدام قنيلة اكثر دقة في العمليات العسكرية باوكرانيا

بدأ الجيش الروسي في استخدام ذخيرة جديدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وهي قنبلة UMPB D-30 SN الحائمة الموجهة بقطر 30 سنتيمترا.

وتعتبر UMPB D-30 SN ذخيرة فريدة من نوعها. وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأنها عبارة عن قنبلة حائمة، بوزن 250 كيلوغراما، مزودة بوحدة تعديل المسار، ونشرت صورة فوتوغرافية أظهرت قذف القنبلة من قاذفة "سو-34"، وتم التقاط تلك الصورة ، حسب وسائل الإعلام، على مسافة 50 كم من الخط الأمامي.

لكن اتضح فيما بعد أن تلك الذخيرة بعيار 300 ملم يمكن إطلاقها من راجمة الصواريخ "سميرتش" المزودة بـ12 ماسورة التي يمكن أن تطلق الصواريخ إلى مسافة 100 كم. وتم تطويرها عام 1987 في الاتحاد السوفيتي. كما يمكن إطلاقها من راجمات الصواريخ الحديثة "تورنادو" ذات مدى العمل 120 كم، ويمكن زيادته كذلك حتى 200 كم.

يذكر أن منظومة "هايمارس" الأمريكية الصنع التي تستخدم كذلك أيضا صواريخ موجهة فائقة الدقة لديها 6 مواسير فقط، وقدرة صواريخها أقل لأن عيارها 227 ملم.

ويعني ذلك أن مساحة الإصابة تقل بمقدار الضعف عما هو عليه لدى "تورنادو" الروسية. ويمكن أن تطلق "هايمارس" صواريخها إلى مسافة 80 كم. بينما يقول الخبراء إن مدى عمل تلك المنظومة يمكن أن يصل نظريا إلى 300 كم، لكن لكي ترمي إلى 300 كم يجب أن تستخدم ذخيرة ATACMS Block IA. А РСЗО التكتيكية الخاصة غير المتوفرة في حوزة الجيش الأوكراني.