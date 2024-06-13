رئيس مجلس الدولة الصيني يتطلع لتحديث الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع نيوزيلندا

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج ، عن تطلعه إلى تبادل وجهات النظر بعمق مع قادة نيوزيلندا وأشخاص من مختلف مجالات الحياة حول العلاقات الصينية-النيوزيلندية والقضايا محل الاهتمام المشترك، ومواصلة تعميق التبادلات والتعاون في مختلف المجالات، وتحديث الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ونيوزيلندا.

وقال "لي" لدى وصوله إلى نيوزيلندا اليوم /الخميس/ المحطة الأولى في جولته الرسمية التي تشمل ثلاث دول في الفترة من 13 إلى 20 يونيو الجاري ، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) .

وأضاف أنه على الرغم من أن الصين ونيوزيلندا تفصل بينهما محيطات شاسعة، إلا أن تبادلاتهما الودية تعود إلى زمن طويل، ولديهما فهم عميق ومودة تجاه بعضهما البعض ، مشيرا إلى أنه على مدار أكثر من 50 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، وبفضل التوجيهات الاستراتيجية لزعيمي البلدين، كانت العلاقات بين الصين ونيوزيلندا دائما في طليعة علاقات الصين مع الدول المتقدمة.

وأوضح رئيس مجلس الدولة الصينى إن تعاون البلدين وضع نموذجا يحتذى به للمنفعة المتبادلة والتعاون متكافئ الكسب بين الدول ذات النظم الاجتماعية والثقافات التاريخية ومراحل التنمية المختلفة ، معربا عن ثقته بأن من خلال الجهود المشتركة تبشر العلاقات الصينية-النيوزيلندية بالتأكيد بمستقبل أكثر إشراقا، ما سيحقق منافع أكبر لشعبي البلدين ويسهم بشكل أكبر في السلام والاستقرار والتنمية والرخاء في العالم.

وخلال زيارته، سيتبادل "لي" وجهات النظر بعمق مع الحاكم العام السيدة سيندي كيرو ورئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ومسؤولين آخرين بشأن العلاقات الصينية-النيوزيلندية والقضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يقوم لي بزيارتين رسميتين إلى أستراليا وماليزيا، وسيشارك في رئاسة الاجتماع السنوي الـ9 للقادة بين الصين وأستراليا مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

روبوت يلتقط صورة للمسبار الصيني "تشانغ آه-6" على الجانب البعيد من القمر

أعلنت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء اليوم/ الخميس/ عن التقاط روبوت صغير ذكي صورة للمسبار الصيني "تشانغ آه-6" على الجانب البعيد من القمر.

وأوضحت الشركة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" - أن المسبار جمع عينات من الجانب البعيد من القمر، فيما يتواجد حاليا في المدار القمري بانتظار الوقت الأمثل لرحلة عودته، وتم إرفاق الروبوت الصغير الذكي والمستقل بمركبة الهبوط أثناء رحلة المهمة إلى القمر وهبوطها على القمر.

وأشارت إلى أنه بعد جمع المسبار "تشانغ آه-6" للعينات من الجانب البعيد للقمر، انفصل الروبوت الصغير ذاتيا عن مركبة الهبوط وتحرك إلى موقع مناسب واختار زاوية مثالية للتصوير، ثم التقط الصورة.

يشار إلى أن وزن الروبوت يقارب 5 كيلوجرامات، وعلى الرغم من حجمه الصغير، يتمتع بقدرة عالية وقد عزز بشكل ملحوظ الذكاء الذاتي.

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

أعلن المركز الجيوفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية اليوم /الخميس/ أن زلزالا بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة ساحل شبه جزيرة /كامتشاتكا/ الروسية.

ونقل موقع /روسيا اليوم/ عن تقرير للمركز قوله "إن الزلزال وقع في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة /كامتشاتكا/، على بعد 87 كيلومترا من قرية أوست كامتشاتسك".

ووفقا للتقرير، فإن القوة في مركز الزلزال بلغت 5.9 درجة، وعلى الساحل وصلت قوة الزلزال إلى 4 درجات، وأن عمق مركز الزلزال كان 52 كيلومترا تحت قاع البحر.. وأكد التقرير عدم وجود أي إصابات أو أضرار.