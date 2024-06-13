أمريكا والاتحاد الأوروبي تشددان على أهمية زيادة التعاون في مواجهة التحديات

ياسر رشاد - القاهرة - شددت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على أهمية زيادة التعاون الثنائي في مواجهة التحديات العالمية الحالية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم /الخميس/ - أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل والرئيس الفنلندي السابق والمستشار الخاص للاتحاد الأوروبي ساولي نينيستو.

وبحث الجانبان، بحسب البيان، فرص التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لتعزيز الاستعداد والمرونة المدنية والدفاعية الأوروبية.

وجدد كامبل ونينيستو التزامهما بالأمن عبر الأطلسي ودعم أوكرانيا ضد التدخل العسكري الروسي.

الولايات المتحدة تدين اعتقالات الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة اعتقالات جماعة الحوثي الأخيرة لموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس بشدة نشر الحوثيين للمعلومات المضللة فيما يتعلق بدور الموظفين المحليين الحاليين والسابقين في البعثة الأمريكية المحتجزين من خلال "الاعترافات" القسرية والمزيفة.

وذكرت أن الحوثيين يسعون مجددا إلى استغلال المعلومات المضللة لإلقاء اللوم على الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الخارجية الأخرى بسبب إخفاقاتهم.

وأفادت بأن تصرفات الحوثيين هذه تعكس استخفافًا صارخًا بكرامة الشعب اليمني والأفراد الذين - على عكس أكاذيب الحوثيين - كرسوا أنفسهم لتحسين بلادهم.

وأضافت أن جهودهم تتناقض بشكل صارخ مع تصرفات الحوثيين الذين احتجزوهم دون مبرر لأكثر من عامين ونصف.

واعتبرت الخارجية الأمريكية في بيانها أن احتجازهم، وكذلك احتجاز موظفي الأمم المتحدة، يشكل إهانة للأعراف الدبلوماسية، مؤكدة أهمية إطلاق سراحهم على الفور.

صحيفتان قطريتان: الدوحة تلعب دورا رياديا في قيادة المفاوضات السياسية لوقف الحرب بغزة

أكدت صحيفتا (الشرق) و(الوطن) القطريتان أن الدوحة تلعب دورا رياديا في قيادة المفاوضات السياسية لوقف الحرب بقطاع غزة.

فمن جانبها، قالت صحيفة (الشرق) - في افتتاحيتها اليوم /الخميس/ تحت عنوان "قطر.. دور ريادي لإنهاء الحرب" - "إنه في إطار الدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر في قيادة المفاوضات السياسية لوقف الحرب، وتعزيز الجهود لتنفيذ حل الدولتين، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك خلال استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث جرى خلال المقابلة، مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المستمرة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات التي أجراها الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، مع وزير الخارجية الأمريكي، جاءت استكمالا لسلسلة من المباحثات والمناقشات المهمة التي جرت خلال الأشهر الثمانية الماضية، في إطار الوساطة المشتركة لبحث سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، والعمل على منع توسع دائرة العنف والصراع في المنطقة، حيث ناقش الجانبان القطري والأمريكي رد حركة حماس والفصائل الفلسطينية على المقترح الأخير للهدنة الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبدورها، أوضحت صحيفة (الوطن) تحت عنوان "الحل الشامل"، أن قطر ومصر وأمريكا، ومن خلال العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بينها، ملتزمة بشراكتها لإنهاء هذه الحرب والتوصل لصفقة تبادل الأسرى والرهائن، في أسرع وقت ممكن، من أجل وقف العدوان وإنقاذ المنطقة من الانفجار، والتوصل إلى حلول مستدامة وليست مؤقتة للقضية الفلسطينية، بما ينعكس إيجابا على تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.