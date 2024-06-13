دبلوماسي روسي: مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا سيواصل الدعاية المناهضة لموسكو

ياسر رشاد - القاهرة - اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، انعقاد مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا دون دعوة روسيا لحضوره "مضيعة للوقت" ويسهم فى استمرار الدعاية المناهضة لروسيا.

وقال جروشكو وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية "إنها محاولات خادعة تماما، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة، ومن الواضح بالفعل أن هذا مضيعة للوقت، ولهذا السبب يحاولون جذب ممثلي الجنوب العالمي إلى هناك بمثل هذه الوسائل البدائية".

ورأي نائب وزير الخارجية الروسي أن الاستراتيجية الجيو سياسية الأمريكية في آسيا تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.. وقال "نحن نرى إلى أي مدى ذهبت أمريكا في مهمة محاولة السيطرة على روسيا، وبالطبع، إذا تحدثنا عن الاتجاهات الأمنية في منطقة آسيا، فإننا نرى أنها تؤدي بوضوح إلى التدهور.. الوضع حول تايوان متوتر للغاية".

وأضاف: "مع تصاعد التوترات، هناك محاولات خطيرة للغاية لعسكرة المنطقة من خلال نشر أنظمة أسلحة جديدة بعيدة المدى يمكن أن تهدد الصين بشكل مباشر، وليس الصين فقط، وتتصاعد التوترات حول كوريا الشمالية".

رئيس مجلس الدولة الصيني يتطلع لتحديث الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع نيوزيلندا

أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج ، عن تطلعه إلى تبادل وجهات النظر بعمق مع قادة نيوزيلندا وأشخاص من مختلف مجالات الحياة حول العلاقات الصينية-النيوزيلندية والقضايا محل الاهتمام المشترك، ومواصلة تعميق التبادلات والتعاون في مختلف المجالات، وتحديث الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ونيوزيلندا.

وقال "لي" لدى وصوله إلى نيوزيلندا اليوم /الخميس/ المحطة الأولى في جولته الرسمية التي تشمل ثلاث دول في الفترة من 13 إلى 20 يونيو الجاري ، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) .

وأضاف أنه على الرغم من أن الصين ونيوزيلندا تفصل بينهما محيطات شاسعة، إلا أن تبادلاتهما الودية تعود إلى زمن طويل، ولديهما فهم عميق ومودة تجاه بعضهما البعض ، مشيرا إلى أنه على مدار أكثر من 50 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، وبفضل التوجيهات الاستراتيجية لزعيمي البلدين، كانت العلاقات بين الصين ونيوزيلندا دائما في طليعة علاقات الصين مع الدول المتقدمة.

وأوضح رئيس مجلس الدولة الصينى إن تعاون البلدين وضع نموذجا يحتذى به للمنفعة المتبادلة والتعاون متكافئ الكسب بين الدول ذات النظم الاجتماعية والثقافات التاريخية ومراحل التنمية المختلفة ، معربا عن ثقته بأن من خلال الجهود المشتركة تبشر العلاقات الصينية-النيوزيلندية بالتأكيد بمستقبل أكثر إشراقا، ما سيحقق منافع أكبر لشعبي البلدين ويسهم بشكل أكبر في السلام والاستقرار والتنمية والرخاء في العالم.

وخلال زيارته، سيتبادل "لي" وجهات النظر بعمق مع الحاكم العام السيدة سيندي كيرو ورئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ومسؤولين آخرين بشأن العلاقات الصينية-النيوزيلندية والقضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يقوم لي بزيارتين رسميتين إلى أستراليا وماليزيا، وسيشارك في رئاسة الاجتماع السنوي الـ9 للقادة بين الصين وأستراليا مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.