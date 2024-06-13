وفد من "الكتائب" يلتقي بري في عين التينة

وصل وفد حزب "الكتائب" اللبنانية، ويضم نائب رئيس الحزب النائب سليم الصايغ والنائب نديم الجميل إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

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