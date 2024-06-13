"النشرة": تجدد اندلاع الحرائق في حولا جراء القصف المدفعي والفوسفوري الذي تعرضت له أمس

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "تجدد اندلاع الحرائق في بلدة حولا من جهة موقع المنارة جراء القصف المدفعي والفوسفوري التي تعرضت له البلدة أمس".

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