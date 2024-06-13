انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لقيام جنود من الجيش الإسرائيلي باستخدام المنجنيق عند الحدود مع لبنان، في حين شكّك بعض الناشطين في الحادثة أو مكانها.
وفي هذا السياق، نشر مراسل "المنار" علي شعيب صورًا تظهر اشتعال النيران في أراض جنوبية وصورًا من المشاهد المنتشرة للجيش الإسرائيلي وقال: "بعقل إجرامي من العصور الحجرية، هكذا أحرق الصهاينة من نقطة خلفية منطقة "خلة وردة " في عيتا الشعب".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو متداول يُظهر استخدام الجيش الإسرائيلي المنجنيق بهدف إحراق أراض في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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