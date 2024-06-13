الحرارة فوق معدلاتها بـ10 درجات غدًا وتلامس الـ42 داخلًا وتحذير من التعرض لأشعة الشمس بساعات الذروة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدًا مشمسًا إلى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بخاصة على الجبال وفي الداخل والتي تلامس الـ42 درجة في الظل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وظهور طبقات من الغبار، مما يزيد الشعور بالحر كما تسوء الرؤية أحيانًا على المستويات المنخفضة.

وفي الحال العامة، فإنّ كتلًا هوائية حارة تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر وتبلغ ذروتها يوم الجمعة حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها بحدود الـ10 درجات في المناطق الداخلية، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيًا مع انخفاض نسبة الرطوبة بدءًا من يوم السبت لتنحسر الكتل الهوائية الحارة كليا يوم الاثنين وعودة درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية.

مع ملاحظة، بأن معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29 وفي زحلة بين 16 و32.

وطالبت الدائرة المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة، وعدم افتعال الحرائق أو مسبباتها خاصة في المناطق الداخلية والحرجية مع ضرورة الاكثار من شرب المياه.

في التفاصيل، فإن الطقس المتوقع في لبنان ليوم الخميس هو مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل لتتجاوز معدلاتها بحدود الـ8 درجات في الداخل علما ان درجات الحرارة على الجبال ستكون اعلى من المناطق الساحلية بسبب ظاهرة الانقلاب الحراري، مما يحبس الرطوبة و الملوثات فوق المناطق الساحلية دون ارتفاع الف متر، ويزيد الشعور بالحر على الساحل مع رؤية سيئة أحيانا على المستويات المنخفضة.

أما طقس الجمعة فمشمس إلى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بخاصة على الجبال وفي الداخل والتي تلامس الـ42 درجة في الظل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، وظهور طبقات من الغبار مما يزيد الشعور بالحر كما تسوء الرؤية أحيانا على المستويات المنخفضة.

بالنسبة لطقس السبت، فسيكون قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل (فوق معدلاتها بـ8 درجات) تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل وتنشط الرياح فترة بعد الظهر مما يخفف من الشعور بالحر.

أمّا طقس الأحد فقليل الغيوم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة و التي تبقى أعلى من معدلاتها وتبقى الرياح ناشطة احيانا مما يخفف من الشعور بالحر ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات في الفترة المسائية.