الأب محفوظ في عيد القديس انطونيوس البدواني: هويتنا المتجذرة في هذه الأرض المنفتحة على  العالم كله

احتفلت الرهبانية اللبنانية المارونية بعيد القديس انطونيوس البدواني في قداس احتفالي في كنيسة المقر العام للرهبانية في غزير ترأسه الأب العام هادي محفوظ.

وتطرق محفوظ إلى "أهمية القداسة والايمان في حياة الإنسان"، لافتاً الى أننا "نحتفل بعيد القديس مار انطونيوس البادواني، ولتكريمه في لبنان معاني كثيرة ولاسيما أننا نكرم معه في اليوم نفسه الشهيدة في الايمان أكويلينا الجبيلية، وهذا إن دل على شيء فهو دليل علي هويتنا المتجذرة في هذه الأرض المنفتحة على العالم كله".

وشدد على أننا "متجذرين في هذه الأرض المقدسة وسنبقى متجذرين فيها، فهنا أجدادنا وآباؤنا. وهنا إيماننا وقديسينا، وبهم سنسير دوما إلى الامام من دون خوف وأنه مهما واجهتنا الصعاب سنستمر متمسكين بهذا الايمان".

ودعا إلى "الصلاة بخاصة على نية الأب جوني مارون الذي رأس سابقا هذا الدير والذي بسبب مرضه الصعب دخل في غيبوبة فالصلاة ترافق كل انسان ومن الضرورة أن نكون متضامنين مع بعضنا في صلاواتنا كما في إيماننا".