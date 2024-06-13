التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ، وفداً من إتحاد نقابات الأفران في لبنان نقيب الإتحاد ناصر سرور ، وتم البحث بسبل تسهيل إجراءات العمالة الأجنبية لضمان استمرار عمل الأفران.
كما التقى البيسري عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد ،يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وأمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات، واستعرض الجانبان تطورات الوضع الفلسطيني العام، وأوضاع المخيمات الفلسطينية، على أن يستمر التواصل والتنسيق لما فيه من مصلحة مشتركة للحفاظ على الأمن في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر البيسري بحث مع وفد فلسطيني في أوضاع المخيمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.