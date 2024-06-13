البيسري بحث مع وفد فلسطيني في أوضاع المخيمات

التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ، وفداً من إتحاد نقابات الأفران في لبنان نقيب الإتحاد ناصر سرور ، وتم البحث بسبل تسهيل إجراءات العمالة الأجنبية لضمان استمرار عمل الأفران.

كما التقى البيسري عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد ،يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وأمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات، واستعرض الجانبان تطورات الوضع الفلسطيني العام، وأوضاع المخيمات الفلسطينية، على أن يستمر التواصل والتنسيق لما فيه من مصلحة مشتركة للحفاظ على الأمن في لبنان.