القصيفي تسلم من ندى عماد خليل روايتها التي تحمل عنوان "يوميات إمرأة مُغتَصَبة"

التقى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه بالنقابة عضو نقابة المحررين ندى عماد خليل التي قدمّت له روايتها "يوميات إمرأة مغتصبة" الصادرة عن دار "زمكان"، وهي باكورة انتاجها الادبي.

وتتحدث الرواية عن "معاناة إمرأة انتفضت على واقعها، وعلى تقاليد مجتمعها، وتنطلق من هذه المعاناة لتطرح اسئلة وجودية وانسانية. وذلك باسلوب قصصي مشوّق".

ويقع الكتاب في 240 صفحة من الحجم الوسط. كتب مقدمته الدكتور الياس الهاشم، وصدّرته باهداء لروح والدها رسام الكاريكاتور اللبناني ملحم عماد. كما قدمّت له الدعوة الى حضور حفل توقيع الكتاب في مجمع الشياح الثقافي الرياضي (بول روم) يوم السبت 22 حزيران الجاري.

وشكر القصيفي ندى عماد، العضو في نقابة المحررين، على تقديمها الكتاب الذي اعتبره "محاولة جريئة، للتصدي لموضوع إجتماعي بالغ الحساسّية في مجتمعاتنا العربيّة والشرقيّة والذي يتناول مشكلات المرأة بكل أبعادها الجسدية والنفسية باسلوب رشيق وانيق، وتسلسل سردّي مشوّق".

وإذ هنأ نقيب المحررين عماد على باكورة نتاجها، تمنى لها "دوام العطاء الادبي والفكري والاعلامي بالتألق نفسه والحس العالي بالالتزام الانساني".