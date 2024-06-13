مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: آن الأوان كي تفكر تل أبيب بإيجابيات وسلبيات الانسحاب من الأمم المتحدة

كشف المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، أنّ "إسرائيل ستدرس خلال أيّام إمكانية طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة من أراضيها".
وقال: "آن الأوان كي تفكر إسرائيل في إيجابيات وسلبيات الانسحاب من الأمم المتحدة".
وكان قد خلص تحقيق للأمم المتحدة نشر يوم أمس الأربعاء إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع قطاع غزة والمستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023.
واتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية "مثل الإبادة" في غزة.
وأضاف تقرير اللجنة أن تصرفات إسرائيل تنطوي أيضا على جرائم ضد الإنسانية بسبب العدد الهائل من القتلى والمصابين بين المدنيين.
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