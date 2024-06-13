باقري كني: الصهاينة بسبب فشلهم في غزة يمكن أن يرتكبوا خطأ آخر وأن يوسعوا نطاق اعتدائهم

اكد وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، في مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي، أن " إيران والعراق ركيزتان أساسيتان في المنطقة ولديهما مسؤوليات لتعزيز الأمن فيها"، مشيرا الى ان "ما يحدث في غزة جريمة حرب ويجب أن نقف ضد الإبادة الجماعية هناك".
ورأى باقري ان "على الدول الإسلامية استخدام طاقاتها لوقف الجرائم الصهيونية في غزة، والإبادة الجماعية في غزة يجب أن تتوقف دون قيد أو شرط"، معتبرا ان "الصهاينة بسبب فشلهم في غزة يمكن أن يرتكبوا خطأ آخر وأن يوسعوا نطاق اعتدائهم، وعلى الأميركيين أن يوقفوا دعم إسرائيل بالأسلحة".
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