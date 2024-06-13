عشرة جرحى على الأقلّ في حريق في مصفاة نفط في شمال العراق

أعلن الدفاع المدني في أربيل، عن "إصابة ما لا يقلّ عن عشرة أشخاص معظمهم عناصر إطفاء خلال محاولة السيطرة على حريق مستمر منذ ساعات في مصفاة للنفط في إقليم كردستان بشمال العراق".

ولفت الدفاع المدني، الى أنه "أصيب أكثر من 10 أشخاص في الحريق معظمهم من رجال الدفاع المدني في أربيل مع احتراق ثلاث سيارات إطفاء وأربعة صهاريج لتخزين القير والنفط".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، اندلعت النيران مساء الأربعاء في مصفاة نفط تابعة لجهة خاصة، ولم تعرف بعد أسباب الحريق الذي امتدّ إلى مصفاة أخرى.

وتواصل فرق الدفاع المدني العمل منذ أكثر من 12 ساعة للسيطرة على الحريق في عاصمة إقليم كردستان، حيث زاد عدد الحرائق الأيام الأخيرة بمختلف أنحاء العراق مع ارتفاع درجات الحرارة.