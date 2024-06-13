تراجع أسعار العدس والزيت واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار كيلو العدس، والزيت، والدواجن، واللحوم خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد الخليج 365 متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.76 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو الفول المعبأ: 51.45 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.02 جنيه، بتراجع 66 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 84 جنيها، بتراجع 3.07 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.07 جنيه، بتراجع 73 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.93 جنيه، بتراجع 32 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 61.71 جنيه، بتراجع 3.25 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.62 جنيه، بتراجع قرش.

لتر زيت الذرة: 98.98 جنيه، بتراجع 4.84 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 377.12 جنيه، بتراجع 10.59 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.59 جنيه، بتراجع 3.05 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.46 جنيه، بزيادة 2.82 جنيه.

كيلو الفول السائب: 39.97 جنيه، بزيادة 3.01 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 129.96 جنيه، بزيادة 19.08 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 249.6 جنيه، بزيادة 4.64 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.8 جنيه، بزيادة 1.96 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 101.94 جنيه، بزيادة 1.17 جنيه.