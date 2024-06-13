تركيا.. القبض على مذيع إخواني بتهمة الاعتداء على الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ألقت السلطات التركية، القبض على الإعلامي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عماد البحيري، وأودعته الحبس تمهيدا لمحاكمته.

وأوضحت تقارير إعلامية، أن أجهزة الأمن التركية أوقفت البحيري في تهمة الاعتداء على أحد عناصر الأمن التركي، بينما أمرت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات استعدادا لمحاكمته، وفق ما نقلته "العربية" عن مصادر.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة التركية، اكتشفت خلال التحقيقات تهرب الإعلامي الإخواني من سداد مبالغ مالية مستحقة للضرائب، بالإضافة إلى اتهامات أخرى بالتهرب الضريبي، ما يلزمه المتهم بسداد كافة المبالغ المالية المستحقة.

وكانت الحكومة التركية رفضت، منح البحيري الجنسية التركية ومعه كلا من هشام عبدالله وأحمد عبده وهيثم أبو خليل، إلى جانب رفضها تجديد الإقامة لآخرين، ما يشير إلى عدم رغبة أنقرة في تواجدهم داخل تركيا.