من "مش هنسيب حقه لـ عفونا عنه".. كيف تغير موقف أسرة ضحية عصام صاصا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

شهدت قضية محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا في واقعة دهس شاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، تحولات كبيرة فى موقف عائلته الضحية، فبعد أن كشفوا تعرضهم لضغوط كثيرة للتنازل عن القضية وتأكيدهم أنهم لن يتركوا دم ابنهم يسيل هدرًا ، أعلنوا مؤخرًا عفوهم عن صاصا لوجه الله دون الحصول على دية.

بدأت أحداث هذه القضية فى شهر مايو الماضي، بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد بمصرع أحد الأشخاص فى حادث سير أعلى الطريق الدائرى بالطالبية، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن سيارة يقودها عصام صاصا مطرب المهرجانات اصطدمت بشخص يدعى أحمد مفتاح من محافظة الفيوم، كان في انتظار السيارة التى تقله لمقر عمله بإحدى الشركات بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن مصرعه ليتم ضبط صاصا وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بإخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه على ذمة اتهامه بالقتل الخطأ، واستعجلت نتيجة تحليل المخدرات للمتهم لبيان تعاطيه أيةً مٌسكرة أثناء قيادة السيارة من عدمه.

وورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إيجابية تعاطي عصام صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، أثناء حادث دهس المجني عليه وقتله عن طريق الخطأ، وثبت بتقرير الطب الشرعي، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

من جانبه كشف جمال أحمد مفتاح شقيق الضحية، أن عصام صاصا عرض على الأسرة دفع الدية مقابل التنازل عن القضية لكونها قتل عن طريق الخطأ، مضيفا فى تصريحات سابقة لمصراوي: "دم شقيقى لسه سايح، فكيف لنا أن نقبل دية للتنازل عن قضية تحقق فيها النيابة العامة وتنظرها المحكمة.. روح شقيقى ليست بهذه السهولة، خاصة أنه راح ضحية شخص سكير يقود سيارة بسرعة جنونية وهو تحت تأثير المخدرات وهو ما أثبتته مصلحة الطب الشرعى.. عصام صاصا يرسل لنا طوب الأرض يوميا لمحاولة الصلح والرضا بالدية مقابل التنازل عن القضية، ونحن نرفض الاستجابة لهؤلاء".

الأمر ذاته أكده الشيخ عبد السلام محمود الفولى، عم الضحية الذى قال لمصراوي: "أحمد كان شابا جميلا وخلوقا والجميع حزن عليه، فكيف نتفاوض على الدية من شخص غير مسئول، يتَّم أسرتين أسرته وأسرة ابن عمه التى كان يرعاها رغم ظروفه الضيقة.. رفضنا استقبال مندوبين عن عصام صاصا الهارب خارج مصر لتقديم واجب العزاء.. مال الدنيا لن يغنى عن روح أحمد الشاب المكافح".

وعلى النقيض من ذلك، نشرت جهاد أحمد زوجة عصام صاصا عبر خاصية "استوري" على منصة "إنستجرام"،: "إحنا أقسم بالله بنتساوم بملايين عشان اسم عصام مش حادث قضاء وقدر"، على حد زعمها- الأمر الذى اعتبره علي فايز محامي المجني عليه اتهاما صريحا لأسرة الضحية ومرفوض لأن الادعاء المدني حق كفله القانون وليس مساومة لأحد، مؤكدا فى تصريح إعلامي له فى مايو الماضي أنه سيطالب بالدية الشرعية من أجل الصلح مع مطرب المهرجانات وهذه أبسط الحقوق والشرع الذي نحتكم له في مثل هذه الأمور.

وفي مفاجأة قلبت موازين المحاكمة، أعلن محامي ضحية عصام، يوم الثلاثاء الماضي، عن اتمام الصلح بين الطرفين، قائلا: "أهل الضحية أحمد مفتاح وزوجته قرروا العفو عن مطرب المهرجات ومسامحته عن القتل الخطأ دون تقاضي أي تعويض مدني".

وفى جلسة المحاكمة التى عقدت أمس الأربعاء، قدم محامي الضحية، للمحكمة إقرارًا مدون بخط يد من الزهراء محمد أبو هشيمة محمد زوجة المجني عليه، بالتصالح والتنازل عن الحقوق المترتبة على الدعوى باعتبارها صاحبة الحق المدني والوصي على أولاده القصر.

وفى تعليقه على قرار تنازل زوجة الضحية عن المحضر أمام المحكمة، أوضح الشيخ عبد السلام محمود الفولى عم ضحية "عصام صاصا"، أنه ذهب معه زوجة المجني عليه وشقيقه محمد للتنازل عن القضية أنه جرى التنازل عن اتهام عصام صاصا بقتل الضحية، لوجه الله تعالى دون أى مقابل، مضيفا :" إحنا عفونا عنه لوجه الله دون أي ضغوطات من أحد".

وذكر أنهم "سيستقبلون عصام صاصا ومرافقيه ثانى أيام عيد الأضحى المبارك لأداء واجب العزاء وهو يوم ذكرى الأربعين لوفاة أحمد مفتاح".

من جانبه علق عصام صاصا، على تنازل زوجة ضحية الدهس، وكتب عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "الحمد لله على كل حاجة أنا راضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، أنا كان أهم حاجة أرضي أهل المتوفي وميكونوش زعلانين مني".

وأضاف: "أنا عملت اللي عليا وكل حاجة بتاعت ربنا، لأن ربنا وحده اللي عالم أنا كنت عامل إزاي بسبب الحادث وأنا عارف إن ربنا مش هيسيبني ودايما جمبي، والحمد لله تاني ربنا بيجيب كل حاجة كويسة، أدعولي أنا محتاج دعوة من كل واحد.. أوعوا تنسوني".

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