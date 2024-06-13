"جاب واحد يمتحن مكانه".. حرمان طالب من الدراسة في الكويت بشكل نهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية الكويتية، حرمان طالب ثانوية من الدراسة بشكل نهائي بعد تورطه بمخالفة غش امتحاني، من خلال حضور شخص آخر مكانه لقاعة الامتحان.

واشتكى المسؤولين عن إحدى القاعات التي جرى فيها امتحان اللغة الإنجليزية، بهوية أحد الطلاب ليتضح أنه شخص آخر ينتحل صفة الطالب، وفقا لما ذكرته صحيفة "الراي" المحلية.

وبحسب الصحيفة، فإن الشخص هرب من قاعة الامتحان، ما دفع رئيس اللجنة الامتحانية هناك لتحرير محضر تحت مسمى "انتحال شخصية طالب".

وأصدرت وزارة التربية الكويتية قرارا بحرمان الطالب من الدراسة بصفة نهائية في جميع مدارس البلاد.

وشهدت الكويت في الدورة الامتحانية الحالية للثانوية العامة، التي تصدر نتائجها غدا الخميس، تسريبا لأسئلة إحدى المواد قبل بدء الامتحان بساعات، ما دفع الوزارة لتأجيله إلى يوم آخر بأسئلة جديدة، وفتح تحقيق في الحادثة.

اقرأ أيضا:

امتحانات الثانوية العامة 2024.. 34 صورة ترصد فرحة الطلاب بعد انتهاء أول أيام الاختبارات

"عصا إلكترونية".. أول تصريحات لوزير التعليم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2024.. توجيهات مهمة بشأن اختبارات نهاية العام

10 ملاعق سكر يوميا.. نصائح ونظام غذائي للحجاج يجنبهم الاضطراب المعوي

55% حدا أدنى لتنسيق 14 كلية بالجامعات الخاصة والأهلية منتصف العام 2023-2024