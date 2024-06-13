شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون يهنئون الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

هنأ عدد من السياسيين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أحمد الطيب إمام الأزهر والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي.

وفي هذا السياق هنأ النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمتين العربية والاسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يكون عيد خير ورخاء وأمن وسلام وأستقرار على مصرنا الحبيبة.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تهنئته: «يسعدني سيادة الرئيس أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الدقهلية عامة ومركزى السنبلاوين وتمى الأمديد خاصة ، بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها وازدهارها ويبارك الله جهودكم ويسدد علي طريق الحق والعدل والخير خطاكم.

وتقدم النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالتهنئة القلبية لكل من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وكبار رجال الدولة، معرباً فيها عن أصدق التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما هنأ الدكتور محمد الزهار، مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصري، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله -عز وجل- أن يحفظ بلادنا والأمة العربية والإسلامية من كل شر وأن يعم السلام والأمن والأمان العالم أجمع وأن يحقق الشعب المصري العظيم كل ما يتمناه من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد "الزهار" بتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لشيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى، موضحا أن هذه التهنئة تدل على أسمى معاني المواطنة التي نعيشها في ظل الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن الإنسان، وتنشر مفاهيم السلام والتسامح والحب والود بين جميع أفراد المجتمع، وتعمل على الحفاظ على نسيج الأمة.

وأوضح مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصري، أن مفهوم المواطنة في مصر يشهد تغييرا كاملا إلى الأفضل، وفقا لما نص عليه الدستور في المادة الأولى بالفقرة الأولى من دستور مصر لعام 2014 م، بأن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.

وأشار "الزهار"، إلى أن مصر الآن تعيش أزهى عصور المواطنة، حيث دشنت عهدا جديدا في مجال تعزيز أسس المواطنة، سواء من خلال التشريعات التي تكفل الحريات الدينية، أو إطلاق الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز حقوق المواطنين، وهو ما شهدناه من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى التي تستهدف رفع حياة المواطن المصري.

ولفت مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصري، إلى أن الدولة المصرية عززت من المفهوم الشامل للمواطنة والوحدة الوطنية، وذلك من خلال ترسيخ قيم العدالة والمساواة والحوار البناء والتسامح والعيش المشترك ومواجهة التعصب والأفكار المتطرفة، بجانب استمرار الدولة المصرية في تقديم مبادرات لتعزيز التسامح الديني.