شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الحصرى: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر والمصريين من الدخول فى نفق مظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الذكرى الـ 11 من ثورة 30 يونيو، تذكرنا دائما بأن هذه الثورة هي التي أنقذت البلاد من الدخول في نفق مظلم، وحمت الشعب المصرى من بطش وعنف الجماعة الإرهابية ومخططاتها لاختطاف الهوية المصرية ونشر الفوضى والعنف، فقد خاض المصريون معركة قاتلة من أجل استرداد الوطن من جديد.

وأشار رئيس لجنة الزراعة، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر والمصريين، كما أنها شاهدة على المعركة التي خاضها الوطن في حربه ضد الإرهاب، منوها أن تلك الثورة كانت بداية الطرق لرسم الجمهورية الجديدة، فقد انطلقت مصر من بعدها إلى طريق جديد من التنمية والتطوير، الهدف به هو الوطن وإعلاء مصلحته فقط.



وأكد أن ثورة 30 يونيو تعد من أعظم الثورات الشعبية في العصر الحديث والتى قام بها أبناء الشعب المصري المخلصين مدافعين عن أرضهم وأمنهم واستقرارهم وهويتهم المصرية، مشيرا إلى أن هذه الثورة الشعبية قادها البسطاء من أبناء الشعب بعدما استشعروا أن وطنهم وعزتهم وكرامتهم قد اختطفت منهم.