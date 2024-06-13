النائب أديب عبد المسيح أعلن انسحابه من كلتة "تجدد"

أعلن النائب أديب عبد المسيح خلال مؤتمر صحفي عقده في منزله " انسحابه بشكل كلي من كلتة "تجدد "التي تضم النواب ميشال معوض، فؤاد مخزومي وأشرف ريفي مع تأكيد بقاءه في صفوف المعارضة".

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