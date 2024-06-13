قائد الجيش التقى وفدا أميركياً في الكونغرس وبحث الأوضاع العامة في لبنان وتحديات المؤسسة العسكرية

واصل قائد الجيش العماد جوزاف عون لقاءاته ضمن إطار زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث التقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس النائب Michael McCaul والنائب Gregory Meeks، كما التقى عددًا من أعضاء لجنة الصداقة الأميركية اللبنانية في الكونغرس.

وجرى التباحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية حاليًّا، وحاجاتها الأساسية للاستمرار في حفظ أمن لبنان واستقراره، بحسب ما ذكرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش.