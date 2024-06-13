نهرا يطلب من أمن الدولة في الشمال توجيه انذار الى السوريين غير الشرعين في رشعين لمغادرة البلدة

طلب محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا من المدير الاقليمي لأمن الدولة في الشمال توجيه انذار الى السوريين غير الشرعين في بلدة رشعين قضاء زغرتا ، بعد انقضاء المهلة المعطاة لهم لمغادرة البلدة، وذلك بناء لقرار صادر عن مجلس بلدية رشعين وبكتاب موجه الى قائمقام زغرتا، التي بدورها ارسلت الكتاب الى نهرا للاطلاع والايعاز لمن يلزم لارسال المؤازرة الامنية، للتمكن من اخلاء البلدة واقفال المساكن التي يشغلها السوريون غير الشرعيبن خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ.

وجاء في نص كتاب البلدية: "الموضوع : طلب مؤزارة أمنية

عطفا على كتابنا السابق رقم ٢٠٢٤/٨٣ وحيث قامت القوى الأمنية بإبلاغ السوريين الذين يجب عليهم الاخلاء، وبعد انقضاء المهلة المعطاة لهم قامت بلدية رشعين بإجراء الكشوفات من جديد فتبيين أن بعضهم قد غادر أماكن السكن، فيما البعض الآخر لم يرحل وعددهم نحو عشر عائلات في حي بيت الغريب وبيت شما. يرجى التفضل الايعاز لمن يلزم لارسال المؤازرة الامنية مع شرطة البلدية لتنفيذ الاخلاء".