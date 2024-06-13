فضل الله في جولاته على الحجيج بمكة المكرمة: لتكن اعتداءات العدو فرصة للحوار الداخلي

كد السيد علي فضل الله، في إطار جولته على حملات الحجاج في مكة المكرمة، على "أهمية استغلال موسم الحج لتكون هذه الأيام المعدودات أيام عبادة وعمل في طاعة الله، وفي تعزيز العلاقة مع الله، والتدريب على صناعة الإرادة وصياغة المسيرة الحركية لكل فرد بما يخدم المجتمع والأمة".

وشدد فضل الله، على أن "نتعلم من موسم الحج كيف نفتح قلوبنا على الناس، وكيف نتحاور معهم"، مشيراً إلى أن "الإسلام أكد علينا ألا يكون الاختلاف في الرأي سبيلاً للتباعد بل طريقاً للحوار الذي يقود في نهاية المطاف إلى التوافق على نسبة معينة من الأمور المشتركة وعلى أن يعذر كل فريق الآخر في ما يعتبره جزءاً من التزاماته وقناعاته".

ودعا إلى "فتح الحوار في لبنان لأن البديل منه سيقودنا إلى أن نبقى داخل الدوامة نفسها، وفي قلب الأزمة التي يستمر فيها الشغور على مختلف المستويات، وحيث يدفع الناس الفاتورة من أمنهم الاجتماعي والنفسي ومن استقرارهم السياسي والاقتصادي".

ورأى أن "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتي تتصدى لها المقاومة بكل بسالة وتدفع خيرة شبابها في مواجهة هذا العدو ينبغي أن تكون الدافع لإعادة تشكيل الوضع اللبناني الداخلي على أسس الوحدة وإتاحة الفرصة للحوار بما يحمي البلد ويصون حدوده، واستقلاله، ويمنع العدو من تحقيق أهدافه وهو الذي يسعى ليل نهار للإيقاع بين اللبنانيين".