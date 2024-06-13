لجنة المال أقرّت قانونًا يسمح بإعادة تخمين استثنائية للمخزون والأصول الثابتة

أقرّت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان قانونًا يسمح بإعادة تخمين استثنائية للمخزون والأصول الثابتة معدلًا قبل الاخضاع لضريبة الدخل، وذلك بما يعالج فروقات سعر الصرف. هذا، وأحالت اللجنة القانون إلى رئاسة مجلس النواب.

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