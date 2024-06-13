"النشرة": توقيف سوري لترويجه عملة مزورة في مدينة النبطية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأن "المديرية الإقليمية لأمن الدولة في النبطية بالتنسيق مع القضاء المختص أوقفت سورياً يدعى (ع.غ) لقيامه بترويج عملة مزورة في مدينة النبطية، وضبطت بحوزته مبلغ من المال المزور".

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