درغام: يجب علينا وضع خلافاتنا جانبا ومد اليد للجميع لأن الوجود المسيحي في لبنان بخطر

شدد رئيس لجنة الصداقة اللبنانية ــ الكندية النائب أسعد درغام ممثلا رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال الحفلة السنوية التي أقامتها هيئة "كولكوــ أوتاوا" في التيار، على" أهمية التوافق كي يتمكن الرئيس المقبل من تشكيل حكومة وتنفيذ البرنامج الإصلاحي".

وأطد درغام، أنه "بين الفراغ القاتل وبين الرئيس الذي قد يأتي ب٦٥ صوتا فنحن مع إنتخاب الرئيس لاكمال الطريق وإنجاز ما يمكن خلال المرحلة الصعبة والخطيرة التي يمر بها وطننا".

ولفت الى أنه "يحق لكل فريق سياسي أن يعطل النصاب في الانتخابات الرئاسية وهذا حق من حقوقهم الدستورية، ولكن هل لبنان قادر أن يتحمل تعطيل النصاب؟ وهل نحن قادرون على إستمرار الفراغ في ظل تحلل المؤسسات والانهيار الحاصل؟".

وعم ملف الوجود السوري في لبنان، أكد أنه "يجب علينا وضع خلافاتنا جانبا ومد اليد للجميع، لحركة أمل وحزب الله والإشتراكي والمستقبل وبخاصة الكتائب والقوات ولكل الافرقاء، لأن الوجود المسيحي في لبنان في خطر، فيجب أن نبقى يدا واحدة حتى نستطيع أن ندحر هذا الخطر الوجودي الكياني الذي يهدد لبنان، وعندما ينتهي هذا الخطر وتأتي الانتخابات نعود ونتنافس ونتصارع في ال​سياسة​".

وأضاف "لا يزايد أحد علينا في محبتنا للبنان ووطنيتنا ولا نستطيع أن نبني مستقبل إن لم نتعلم من تجارب الماضي،ومن لا يتعلم من الماضي لا يستحق المستقبل".