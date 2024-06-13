سوليفان حول مفاوضات غزة: سنعمل مع قطر ومصر لسد الفجوات

أوضح مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، أنّ "عددًا كبيرًا من التغييرات التي طلبتها حماس يتماشى مع خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن وبعضها لا يتماشى مع ما ورد فيه"، وذلك بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولفت إلى "أننا سنعمل مع قطر ومصر لسد الفجوات، ولا يوجد جدول زمني لانتهاء المفاوضات كونها معقدة وغير مباشرة".

وأوضح سوليفان "أننا نسعى للتوصل لاتفاق يتماشى مع ما ورد في خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن ونعتقد أن ذلك ممكن"، وقال: "مواصلة تشجيع حماس على التوصل إلى اتفاق أمر مهم".

وأضاف سوليفان "أؤكد أن إسرائيل وافقت على كل ما قاله بايدن، وهي ملتزمة به ولم يصدر عن أي مسؤول إسرائيلي عكس ذلك".