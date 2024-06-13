زيلينسكي: أوكرانيا ستوقع اتفاقات أمنية مع أميركا واليابان خلال قمة مجموعة السبع

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّه سيوقع اتفاقات أمنية مع الولايات المتحدة الأميركية واليابان على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا.

ولفت، في تصريح، إلى أنّ "جزءًا كبيرًا (من القمة) سيُكرس لأوكرانيا، لدفاعنا وصمودنا الاقتصادية. ونتوقع قرارات مهمة اليوم".

ويأمل قادة دول مجموعة السبع المجتمعين في إيطاليا الاتفاق على آلية تسمح باستخدام أصول روسية مجمدة في البلدان الغربية لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وفي عملية إعادة البناء.

وتلتقي مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى برئاسة إيطاليا في منتجع بروغو إنيازيا الساحلي في منطقة بوليا في جنوب البلاد.

وتضم المجموعة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.

وأقرت دول الاتحاد الأوروبي مطلع أيار اتفاقا لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا وهو مصدر قد يدر 2,5 إلى 3 مليارات يورو سنويا.