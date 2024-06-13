أوستن: ملتزمون بتوفير احتياجات أوكرانيا العاجلة لتشمل الأنظمة الدفاعية الجوية والأسلحة والذخيرة

أكد وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن التزام بلاده بتوفير احتياجات أوكرانيا العاجلة لتشمل الأنظمة الدفاعية الجوية والأسلحة والذخيرة.

وسبق أن اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، أن "أوكرانيا ستوقع اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة واليابان خلال قمة مجموعة السبع".

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض، إن مجموعة السبع أحرزت تقدّما "جيدا جدا" نحو التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام أصول روسية مجمدة لمساعدة أوكرانيا ويأمل قادتها في التوصل إلى اتفاق خلال القمة المنعقدة في إيطاليا.

ويتوقع التوصل إلى الاتفاق عندما يعقد قادة الدول، وبينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان.