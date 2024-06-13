شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق مبادرة "3 آلاف كرتونة" لدعم الأولى بالرعاية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف مبادرة الـ3 آلاف كرتونة لتوزيعها شهريا على 3 آلاف أسرة فى محافظات الجمهورية، يأتي ذلك في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وأكدت مؤسسة راعي مصر، أن المرحلة الأولى من المبادرة تضم 7 محافظات وهى القاهرة والدقهلية والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج والقليوبية، مشيرة إلى أن الكرتونة تضم سلع غذائية ودواجن سيتم توزيعها بشكل شهري على كل أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة عام.

وذكرت مؤسسة راعي مصر أنها تقوم بمسح ميداني في المناطق الأكثر احتياجًا لتحديد الأسر التي تستحق الدعم حتى تذهب الخدمة لمستحقيها.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة راعي مصر لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا في القرى الأكثر احتياجا بالمحافظات.