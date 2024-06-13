اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة، في بيان انه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيّارات، ومن خلال المتابعة تبيّن لمكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة ازدياد عمليات سرقة السيّارات قديمة العهد في مختلف المناطق اللبنانية، بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد هوية أحد افراد العصابة، ويدعى: ن. م. (مواليد عام 1986، لبناني) وهو مطلوب بجرائم سرقة سيّارات ومخدّرات، ومن أصحاب السوابق بجرائم تزوير مستندات رسمية وسرقة".
واوضحت انه "بتاريخ 6-6-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت قوة من المكتب من إلقاء القبض عليه في محلة النبعة، وبتفتيشه عثر بحوزته على مجموعة من مفاتيح مستعارة يستخدمها في عملياته، وبالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ ما يقارب /100/ عملية سرقة سيارة قديمة العهد من أنواع مختلفة منها: "هوندا"، "تويوتا"، "داتسون"، "نيسان"، ورينو من مناطق مختلفة، وذلك بالاشتراك مع شخص آخر، تم توقيفه سابقًا. وأجري المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة أوقف مطلوبا نفّذ نحو100 عملية سرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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