اللواء ابراهيم: حرب غزّة طويلة ولن تتوقف غدا و"حزب الله" خلق توازن ردع يمنع غزو لبنان

أشار اللواء عباس إبراهيم ، خلال لقائه وفد مؤلف من مجموعة من الباحثين والخبراء الأجانب برئاسة الباحث والكاتب الصحافي الاميركي نيكولاس نو، الى أن "الحرب في لبنان مرتبطة بما يجري في غزة، وهي لن تتوقف قبل انتهاء حرب غزة".

ولفت ابراهيم، الى أنني "أعتقد أن الوضع ثابت عند هذا المستوى ولا ارى أن الأمور ستتصاعد بين لبنان وإسرائيل او تصل الى حرب او غزو وستبقى تحت هذا السقف، ولا أعتقد أن للجيش الإسرائيلي لديه القدرة على فتح جبهة جديدة، وخصوصًا بعد مرور 9 أشهر من الحرب وعدم توصله إلى نتائج ودون تحقيق أي من أهدافه".

ورأى أنه "بعد 9 أشهر تقريبا من الحرب فقد الجيش الاسرائيلي الكثير من جنوده والكثير من المعدات، وهو يحتاج تاليا الى إعادة تنظيم ذاته وسيستغرق ذلك سنوات ليكون قادرا على خوض حرب جديدة، الأمر ليس بهذه السهولة".

ولفت الى أننا "نلاحظ أن حزب الله من جهته، نجح في خلق توازن ردع مع إسرائيل، إن أي نقطة في أراضي إسرائيل هي في مرمى نيران حزب الله. ولا أعتقد أن الإسرائيليين لديهم مصلحة في فتح جبهة جديدة. يجب أن نقول إن حزب الله يرد بطريقة عدوانية جدًا في كل مرة، وهذا أيضًا مؤشر على أن إسرائيل لن تغزو لبنان".

كذلك رأى أن "الحرب طويلة ولن تتوقف غدًا، أو في الأشهر القليلة القادمة. إن هدف بايدن هو إنقاذ إسرائيل وهدف نتانياهو هو إنقاذ نفسه".